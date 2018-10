Argentina: José Luís Carneiro condecora português e lusodescendente

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, visita pela segunda vez a Argentina. Em Buenos Aires, o governante terá um encontro no Ministério de Relações Exteriores, com o Subsecretário de Relações Institucionais e Diplomacia Pública, Tomás Kroyer.

José Luís Carneiro participará, ainda, na cerimónia de agraciamento de Eduardo Grüneisen (na fotografia) com a Ordem do Infante D. Henrique, atribuída pelo Presidente da República. Eduardo Grüneisen é um empresário argentino, filho de mãe portuguesa e proprietário da rede de livrarias Yenny, que detém a segunda maior livraria do mundo, designada “El Ateneo” e situada em Buenos Aires.

A deslocação contempla, também a participação, no dia 14 de outubro, nas comemorações do centenário do Clube Português de Buenos Aires. Durante este evento terá lugar a cerimónia de agraciamento de Joaquim Campina, a título póstumo, com a Comenda da Ordem do Mérito, atribuída pelo Presidente da República. Emigrante português na Argentina, Joaquim Campina foi presidente do Clube Português de Buenos Aires e Conselheiro das Comunidades Portuguesas, tendo falecido no passado mês de agosto.

Nesta visita José Luís Carneiro deslocar-se-á, ainda, à cidade de Comodoro Ribadavia. Estima-se que residam na Argentina aproximadamente 40 mil portugueses e lusodescendentes.