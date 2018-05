Arcebispo benzeu mais antigo clube português do Luxemburgo

O Arcebispo Primaz de Braga, D. Jorge Ortiga benzeu esta quarta-feira, dia 9 de maio, a sede dos Bracarenses no Luxemburgo.

Esta celebração decorre pela ocasião dos 40 anos da associação, o mais antigo clube desportivo inscrito na Cidade do Luxemburgo e filial n°2 do Sporting Clube de Braga.

As comemorações do 40° aniversário, prosseguem no dia 14 de junho, pelas 18h30 na sede da Cidade do Luxemburgo, num espaço que ocupam à quatro décadas.

O evento, contará com a presença dos dirigentes, presidente do Sporting Clube de Braga, sócios, amigos e demais comunidade portuguesa residente no Grão Ducado do Luxemburgo, e terminará com um jantar convívio, a realizar no dia 15 de junho.

“Este movimento associativo bracarense na diáspora portuguesa enaltece o nome, os valores, a cultura e a gastronomia bracarense sem interrupção desde 1978”, afirma Ricardo Silva, presidente dos Bracarenses.