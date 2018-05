Aprenda tudo sobre web inclusiva gratuitamente

O curso “Web inclusiva: como desenvolver conteúdos acessíveis?” é o primeiro curso aberto, massivo e online (MOOC) que está a ser ministrado pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).

O presente MOOC pretende “fomentar a reflexão sobre boas práticas de acessibilidade, promovendo e ensinando a avaliação e criação de conteúdos digitais elementares”, como: hiperligações, texto, imagens, entre outros, e a sua inserção em páginas Web.

O Programa/Estrutura Curricular está dividido em 6 semanas: Semana 0: Acesso, Ambientação e Apresentação do MOOC; Semana 1: Inclusão e Capacidades Humanas; Semana 2: Tecnologias de Apoio; Semana 3: Acessibilidade Web; Semana 4: Desenvolver Conteúdos Web Acessíveis; Semana 5: Ferramentas Automáticas para a avaliação de Sítios Web.

Este curso aberto e online tem como destinatários os interessados em desenvolver conteúdos Web, como estudantes, profissionais e entusiastas das áreas de Informática, Multimédia, Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Medias Digitais, Web Design, Ensino e Educação Especial. Neste momento está já a decorrer e conta com 174 formandos, entre estes, dois com necessidades especiais. São, na sua maioria formandos portugueses, mas também do Brasil, de Espanha e do Reino Unido.

Inserido numa das áreas de especialidade científica da UTAD – a Acessibilidade Digital – o presente MOOC está alinhado com os objetivos de formação e extensão ao exterior previsto no plano de ação da instituição. O corpo docente tem experiência pedagógica e científica na área que se insere esta formação, sendo responsáveis por várias unidades curriculares na temática da interação pessoa-computador, tecnologias de apoio e acessibilidade e usabilidade de interfaces.

O curso é certificado e todos os participantes poderão requerer o certificado de aprovação e atribuição de um ECTS, no caso de conclusão com sucesso.

Cofinanciado pela Agência para a Modernização Administrativa no âmbito do projeto SAMA GATEWAY (projeto nº 012627 – POCI-02-0550-feder-012627), – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do COMPETE 2020 – Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI), este curso tem coordenação científica e pedagógica de Tânia Rocha e coordenação geral de Paulo Martins e Jorge Borges, docentes e técnico superior da UTAD, respetivamente.

Informação sobre o curso em: http://e-learning.utad.pt/ moocwebinclusiva/