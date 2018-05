António Costa confirma presença na final da Taça de Portugal

O primeiro-ministro, António Costa, disse esta quinta-feira que vai estar presente na final da Taça de Portugal de futebol, que no domingo vai opor o Sporting ao Desportivo das Aves, no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras.

“Naturalmente, estarei lá com muito gosto”, disse o primeiro-ministro, em declarações aos jornalistas à margem da Cimeira União Europeia-Balcãs, em Sófia (Bulgária).

António Costa dissipou assim as dúvidas quanto à sua presença no Jamor, um dia depois de o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, se ter recusado a confirmar se vai estar presente na final da Taça de Portugal.

O primeiro-ministro admitiu ainda que, caso não estejam reunidas condições de segurança para que a final aconteça no domingo, no Estádio Nacional, pode haver “uma mudança do local” do jogo ou este poderá ser realizado à porta fechada.

“O meu desejo, que penso que é o desejo de todos, é que haja condições para que no Jamor se possa realizar com total normalidade a final da taça. Se forem necessárias outras medidas, há uma panóplia de várias outras medidas como a mudança de local, se isso for adequado às condições de segurança, a realização sem acesso do público, há várias possibilidades”, sustentou.

“Eu não sendo adepto de nenhum dos clubes, seria para mim uma enorme tristeza que a final da Taça não tivesse lugar no local próprio, no dia próprio, à hora própria, com as equipas que ganharam o direito de estar presentes na final da Taça”, afirmou.