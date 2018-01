O Consulado-Geral de Portugal em Hamburgo passará a assegurar a Antena Consular de Osnabrück (Baixa-Saxónia) a partir de quarta-feira, dia 31 de janeiro, no Centro Português de Osnabrück (Bünderstrasse 6).

As marcações podem ser feitas através do número (040) 355 348 – 55 ou -68 ou através do e-mail consulado.hamburgo@mne.pt. O atendimento ocorrerá todas as quartas e quintas-feiras, das 10h00 às 16h00.