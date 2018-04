André Gomes deixa o Barcelona no final da época

André Gomes esteve esta quinta-feira reunido com os responsáveis desportivos do Barcelona e ficou decidido que o médio vai abandonar o clube no final desta época. A notícia foi avançada pelo jornal desportivo Sport que deu ainda conta que o Barcelona prefere transferir o português a deixá-lo sair por empréstimo com opção de compra.

Neste momento, segundo o jornal, o objetivo é encontrar uma saída que satisfaça as duas partes, mas ficou já fechado que no final da temporada a sua saída do clube catalão será oficializada. André Gomes chegou ao Camp Nou, no verão de 2016, por 35 milhões de euros, depois de duas temporadas no Valência. O jornal adiante que a liga inglesa poderá ser o destino mais provável do jogador.