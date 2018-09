Ana Moura vai passar pela Austrália em digressão

A portuguesa Ana Moura continua em digressão com o seu álbum “Moura”. A fadista visita a Austrália pela terceira vez no inicio de outubro, estreando-se numa das salas de espectáculos mais icónicas do mundo, a Sydney Opera House. Em solo australiano a artista vai também marcar presença no Melbourne International Arts Festival. No final de outubro a portuguesa vai mostrar o seu fado na Polónia, em Gdsank. Pelo meio há muitos oportunidades de a ouvir em concerto em solo português, de norte a sul do país e nos Açores.

Habituada a andar na estrada já desde o seu anterior disco “Desfado”, Ana Moura é um nome com créditos firmados no panorama artístico internacional. O seu fado já deu origem a diálogos musicais singulares a convite de grandes nomes do mundo da música como Prince, Rolling Stones, Andrea Bocelli ou Benjamin Clementine ou os U2.

O seu álbum “Moura”, com o qual corre o mundo há quase três anos, já conquistou três galardões de platina. “Desfado”, o seu trabalho anterior, atingiu o impressionante estatuto de disco mais vendido da última década em Portugal, tendo amealhado seis galardões de platina.

Confira a agenda de espetáculos:

28 Set > ELVAS, Feira de S. Mateus POR

05 Out > SYDNEY, Sydney Opera House AUS

07 Out > MELBOURNE, Melbourne Recital Centre (Melbourne International Arts Festival) AUS

13 Out > LAMEGO, Teatro Ribeiro Conceição POR

19 Out > MATOSINHOS, MAR Shopping POR

26 Out > S. MIGUEL, Coliseu Micaelense POR

03 Nov > SINTRA, Centro Cultural Olga Cadaval POR

17 Nov > SANTA MARIA DA FEIRA, Europarque POR

24 Nov > VIANA DO CASTELO, Centro Cultural POR

28 Abr > GDANSK, Gdansk Lotos Siesta Festival POL