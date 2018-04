Alunos do Luxemburgo descobrem a cultura portuguesa

Promover a língua e a cultura portuguesas para ajudar os alunos a partirem à descoberta de Portugal, em visita de estudo, foi a aposta das docentes responsáveis pelos cursos de língua e cultura portuguesas na Escola Fundamental Schéierhaff em Soleuvre e dos liceus Garçons Esch-sur-Alzette e Mathias Adam de Lamadelaine.

Após um primeiro evento, um espetáculo que reuniu duas expressões musicais portuguesas património imaterial da UNESCO – o Fado e o Cante Alentejano -, é agora a vez da literatura, do humor e da música portuguesa se unirem a esta causa. O evento terá lugar no próximo dia 21 de abril, às 20h, no Salão de Festas Home Peteing (52, rue de l’Église, em Pétange), contando com a participação do escritor e humorista Jorge Serafim, da contadora de histórias Luzia do Rosário e do cantor Fernando Pardal.

Esta iniciativa, desenvolvida no âmbito dos cursos de língua e cultura portuguesas, em estreita colaboração com a Coordenação de Ensino, pretende envolver não só a comunidade educativa, mas também a comunidade portuguesa residente no Grão-Ducado.

Os fundos recolhidos durante o evento reverterão a favor da organização das viagens: a dos alunos do ensino secundário, que decorreu de 8 a 13 de abril; e a dos alunos do ensino fundamental, prevista para o mês de maio.