Alunos de língua portuguesa recebem diplomas em Echternach

A cerimónia de entrega de certificados aos 160 alunos que obtiveram aproveitamento nas provas de certificação de língua e cultura portuguesas do final do ano letivo transato realizar-se-á no próximo dia 26 de maio (sábado), a partir das 15h00, no Trifolion, 2, Porte Saint Willibrord, em Echternach.

A Coordenação de Ensino Português no Luxemburgo pretende nesta iniciativa homenagear, não só os alunos pelos excelentes resultados obtidos nas provas de certificação (taxa de sucesso a rondar os 99%), mas os seus professores, pais e encarregados de educação.