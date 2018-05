O comunismo comete, na sua tradição, um erro importante: parte do princípio que uma classe social quer cuidar dos seus próprios interesses.

Mas o ser humano não quer cuidar de si, mas dos que ama: nada mais belo que alguém que dá prioridade à defesa dos interesses dos outros e não dos seus.

Veja-se como o povo que vota no PSD defende com paixão os direitos dos capitalistas que os exploram, ou como os filhos da burguesia do BE defendem o povo. Ou como as pessoas do CDS combatem ideias que lhes poderiam dar uma vida mais feliz.

As pessoas são muito altruístas.