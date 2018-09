Almeirim gemina-se com Dreux

Almeirim, no distrito de Santarém, vai geminar-se com Dreux, no departamento de Eure-et-Loir. Dreux fica a cerca de 75 kms a oeste de Paris.

A festa de assinatura da carta de amizade terá lugar dia 6 de outubro, mas os festejos começam na véspera com um jogo de futebol “França-Portugal” no estádio Jean-Bruck, às 18 horas.

No sábado, dia 6, começam oficialmente as celebrações a partir das 10 horas. às 11:30 os representantes das duas autarquias, Dreux e Almeirim, assinam a carta de amizade.

À tarde, os representantes de Almeirim vão plantar no museu dos vinhateiros de Dreux três pés de vinha portugueses.

Dreux tem uma importante comunidade portuguesa, ativa sobretudo no comércio e na vida associativa.

A geminação com Almeirim é a sexta efetuada por Dreux que já tem este tipo de associação com cidades de quatro país: Alemanha, Reino Unido, Burkina Faso e Itália.