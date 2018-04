Depois dos dias de sol que se fizeram sentir esta semana, eis que a chuva regressou em força, principalmente ao sul de Portugal.

No Algarve, as populações acordaram sábado com chuva torrencial, acompanhada por granizo e trovoada.

Nas redes sociais, foram vários os utilizadores que partilharam vídeos do acontecimento que durou cerca de meia hora entre as 06h30 e as 07h00 de sábado.