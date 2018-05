Alemanha: espere pelas férias escolares para levar os seus filhos de viagem

Faltar às aulas para viajar com a família pode dar direito a multa. Segundo o Jornal Económico, as autoridades têm estado num aeroporto da Baviera a abordar os pais que levam de viagem os seus filhos antes de começaram as férias escolares.

“Sabemos deste fenómeno há muito tempo, e esta é uma das nossas tarefas. Se o professor insistir na presença das crianças, temos de as levar de volta”, explicou um porta-voz da polícia.

No aeroporto de Memmingen, segundo a publicação alemã, os pais abordados começam por ser “gentilmente pressionados” a fornecer o nome da escola, a qual é então contactada. Caso se perceba que as crianças não foram autorizadas a faltar, a multa pode chegar aos mil euros.