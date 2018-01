Aldeia de Mirandela que põe crianças a fumar nos Reis é notícia além-fronteiras

A polémica tradição da aldeia de Vale Salgueiro, em Mirandela, onde nas Festas de Reis as crianças são encorajadas a fumar cigarros, ganhou visibilidade internacional com uma reportagem replicada em órgãos de Comunicação Social americanos.

O canal de notícias FoxNews publica na sua página da Internet a reportagem da agência de notícias americana Associated Press (AP), assinada pela jornalista Helena Alves, que dá conta da tradição desta aldeia do concelho de Mirandela, no distrito de Bragança.

“Pais encorajam os seus filhos, alguns com menos de cinco anos, a fumar cigarros”, assim é resumida esta prática que, segundo a notícia, a cada ano causa o protesto de quem é de fora da aldeia, onde ninguém sabe explicar a origem ou tem certeza sobre o significado desta tradição.

Nas Festas de Reis, durante dois dias, as crianças de Vale Salgueiro não só são encorajadas a fumar como são os próprios progenitores ou adultos quem lhes compra os cigarros, como descreve a reportagem ilustrada com fotos das crianças a fumar ou a receberem os cigarros.

A reportagem lembra que “a idade legal para adquirir tabaco em Portugal é 18 anos, mas ninguém proíbe os pais de darem cigarros às crianças e as autoridades portuguesas não intervêm para parar esta prática”.

Os entrevistados justificam a mesma com os costumes locais e garantem que as crianças fumam somente nestes dois dias e “não voltam a pedir cigarros”.

Há ainda quem justifique a manutenção desta tradição por Vale Salgueiro ser uma aldeia distante, nomeadamente da capital portuguesa, Lisboa e, como toda a região de Trás-os-Montes ser “esquecida”.

A reportagem termina dando nota de que Portugal, como muitos outros países europeus, está a dar passos para reduzir o consumo do tabaco, incluindo a proibição parcial de fumar em espaços fechados.