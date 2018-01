Airbnb: Lisboa em destaque nas tendências para 2018

A plataforma de alojamento Airbnb lançou um infográfico que revela, com base nos dados de reserva até agora, as tendências para 2018 (para onde as pessoas planeiam ir, em que tipo de alojamento vão ficar e o que farão durante o ano no que diz respeito a viagens, etc.). Lisboa está em duplo destaque.

A capital portuguesa aparece na décima posição do top10 das cidades mais populares cujo pódio pertence a Tóquio, Paris e Osaka. O elétrico foi a imagem escolhida para representar a cidade neste infográfico.

No que diz respeito às experiências mais populares, Lisboa ocupa a primeira posição destacando-se pela gastronomia (a ilustração inclui um prato português bem típico, as sardinhas).

Veja o infográfico aqui.