Afinal a cafeína faz bem à saúde

Segundo os cientistas a cafeína faz mesmo bem à saúde. Segundo o site Quartz, que cita vários estudos e cientistas, os efeitos da cafeína tem vários benefícios, que não se prendem apenas pelo aumento da energia. Isso efetivamente acontece, em particular nos 45 a 60 minutos após beber uma bebida com cafeína, mas acaba por desaparecer com o passar do tempo. Ao fim de três a cinco horas, voltará a sentir-se sonolento e com necessidade de voltar a beber algo com cafeína.

Além do boost de energia, estas bebidas deixam-no mais bem disposto. E apesar de uma chávena de café levar rapidamente a outra, e a mais outra e assim sucessivamente — porque vai querer manter a energia e esse sentimento de felicidade –, o distúrbio de adição em cafeína ainda não é considerado um diagnóstico pelo Manual Diagnóstico e Estatístico das Perturbações Mentais (DSM, na sigla inglesa), da Associação Americana de Psiquiatria — atualmente não passa de uma proposta. Até porque, por norma, as pessoas não têm dificuldade em cortar nas bebidas com cafeína e acabam mesmo por se auto-regular, avança um estudo publicado em 2016 — por exemplo, quando percebem que estão a dormir pouco porque estão a consumir demasiada cafeína, reduzem.

Outro dos benefícios de beber café logo pela manhã é que ajuda a manter o ritmo circadiano. E isto são boas notícias, já que ter o ritmo diário desregulado pode levar a perturbações no sono, aumento de peso e problemas de foro mental. Aliás, há cientistas que defendem que o indicado é mesmo beber entre três a quatro chávenas de café — ainda que o efeito da cafeína varie de pessoa para pessoa.

Além destes efeitos a curto prazo, há também os benefícios a longo prazo. Vários estudos avançaram que as pessoas que bebem café ao longo da vida têm uma menor probabilidade de contraírem doenças degenerativas como Alzheimer, Huntington e Parkinson.

Nem sequer as pessoas com arritmia precisam de se preocupar com o consumo diário de cafeína. Um estudo de 2016 concluiu que doentes com problemas de arritmia podiam ingerir 500 miligramas de cafeína — uma chávena de café, por exemplo, tem 100 miligramas de cafeína –, durante um período de cinco horas, que isso não provocaria alterações no batimento cardíaco.

Ainda assim, é verdade que a cafeína pode causar levar à morte, mas só em casos extremos. O Quartz, citado pelo jornal Observador, refere que cerca de 10 gramas de cafeína pode ser mortal, portanto não há motivos de preocupação. Convenhamos, ninguém bebe 100 chávenas de café de seguida, logo a probabilidade de morrer por beber café numa base diária é muito baixa.

Mais perigosa, contudo, é a combinação de cafeína com álcool, que deixa as pessoas embriagadas apesar de terem a sensação que estão sóbrias, ou até as bebidas energéticas, cuja combinação de ingredientes tem efeitos ainda desconhecidos.