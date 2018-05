Aeronáutica portuguesa apresenta-se em França

Num iniciativa da AICEP Portugal Global e da Embaixada de Portugal em Paris, e com o apoio do GIFAS–Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales, principal associação empresarial francesa do sector, e da AED Portugal – Aeronautics, Space and Defence Cluster, vai ter lugar esta quarta-feira, 23 de maio, na Embaixada de Portugal em Paris, o seminário «Le cluster aéronautique Portugais : quelles opportunités d’investissement pour les entreprises françaises?», dirigido às empresas francesas interessadas em realizar investimentos em Portugal no referido cluster.

O cluster aeronáutico, espaço e defesa português, de acordo com os dados da AED Portugal, representa 1, 8 mil milhões de euros em vendas (87% para exportação) e é constituído por cerca de 68 empresas e entidades que empregam 18 500 trabalhadores.

A França tem constituído um mercado de aposta para a promoção do cluster aeronáutico, espaço e defesa, não só pelas oportunidades de cooperação/exportação existentes para as empresas nacionais, como pela atratividade que Portugal tem representado, enquanto destino de investimento direto estrangeiro, para um conjunto de empresas francesas relevantes desta área. Para além disso, a AICEP tem vindo a dinamizar, nos últimos anos, um conjunto de iniciativas relacionadas com o mercado francês, nomeadamente o apoio às participações nacionais no Salão Aeronáutico do Le Bourget, missões empresariais a Portugal, deslocações de jornalistas francesas a Portugal e também o acompanhamento regular e muito próximo deste cluster através de equipas de angariação de investimento direto estrangeiro.