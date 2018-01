Action Comics #1000 e os 80 anos de Super-Homem

Este ano, o Super-Homem celebra 80 anos da sua primeira aparição em “Action Comics #1”. Para comemorar o aniversário do Homem do Amanhã, também conhecido por Homem de Aço, a DC (Detective Comics) anunciou uma edição exclusiva e comemorativa. A “Action Comics #1000” terá uma encadernação especial, com histórias de diversos autores, bem como histórias nunca antes publicadas. Com o lançamento a se aproximar, a editora divulgou a capa da edição ilustrada por Jim Lee, o artista sensação dos anos 90, que revela o novo uniforme do super-herói. Pois é, ele voltou a usar a icónica “cueca” vermelha por cima das calças justas…

Mas estar a publicar mil números da mesma série impressa é realmente algo histórico. E muitas coisas aconteceram desde abril de 1938, quando foi publicado pela primeira vez o “Action Comics” #1. Todos os amantes da banda desenhada devemos muito a essa data, sem a qual a indústria não seria a mesma. Agora, 999 números mais tarde, a editora americana está a preparar-se para um dos momentos mais importantes. De início, a publicação do “Action Comics” #1000 fora agendada para março de 2018. Porém, a data foi atrasada mais um mês de forma intencional, pois queriam que esta edição especial coincidisse com o 80º aniversário do Super-Homem. Teremos que esperar até 18 de abril de 2018, quando finalmente for publicada.

Esta edição especial será em capa dura e irá rever alguns dos momentos mais importantes da série. Assim, podemos passar pela história da “Action Comics” através dos seus episódios mais significativos. Juntamente com isso, podemos encontrar vários ensaios literários de célebres escritores do género, como Jules Feiffer, vencedor do Prémio Pulitzer em 1986, ou Paul Levitz, entre outros. Além disso, o “Action Comics” #1000 vai incluir um poster que irá incluir as mil capas com as quais a série fez História. Finalmente, como bónus, podemos encontrar uma história de Super-homem dos anos 40, escrita por Jerry Siegel e Joe Shuster, que finalmente vai ver a luz. Este conto inédito foi resgatado há cinquenta anos e escondido até agora!

O número 1000 de “Action Comics” conta com um argumento de Peter J. Tomasi e Dan Jurgens. E outros artistas de peso, grandes ícones da indústria vão também participar, como Richard Donner, realizador de “Super-Homem: O Filme (1978), ou Geoff Johns. Paul Dini, um dos génios por trás das animações (“Batman: the Animated Series”, “Superman Animated Series”, “Justice League Animated”) e José Luis García-López (o artista que definiu o visual das personagens da DC Comics), também colaboram. Outro destaque é a primeira história de Brian Bendis para a editora, composta por 10 páginas.

Jim Lee adiantou um pouco sobre esta edição especial:

“Action Comics” #1000 representa um momento decisivo, não apenas na história da banda-desenhada, mas do entretenimento e da cultura pop em geral. Não existe melhor forma de celebrar a popularidade do Super-Homem do que dando-lhe um visual que combina o novo com o aspeto mais icónico do antigo uniforme.”

Dan DiDio, editor da DC também falou sobre a edição:

“É uma joia de ouro da cultura pop e um testamento a Jerry Siegel e Joe Shuster. Sem Action Comics, sem as ideias criativas de Siegel e Shuster, o lugar dos super-heróis na literatura não seria o mesmo. Se é que eles existiriam…”

Pois, desde que Joe Shushter e Jerry Siegel criaram a personagem do Super-Homem, muitas coisas aconteceram. Agora, a indústria da BD vai homenagear uma das séries mais importantes da sua História: “Action Comics”.