Açores: Governo reafirma aposta em porto espacial

O Governo dos Açores sublinhou que um futuro porto espacial na ilha de Santa Maria será uma “importante realidade” para a região e fará os críticos da estratégia do executivo “engolir” os seus comentários.

“Convém recordar os comentários jocosos que essas pessoas faziam quando iniciámos o processo de construção do ‘cluster’ espacial também em Santa Maria e noutras ilhas da região. Tiveram que engolir esses comentários porque esse ‘cluster’ passou a ser uma realidade”, disse o secretário regional adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares, Berto Messias.

Sem concretizar a quem se referia, o governante – que falava na ilha das Flores – mostrou-se satisfeito pelo concurso aberto para o porto espacial na ilha de Santa Maria: “Esta perspetiva agora na ilha de Santa Maria será uma importante realidade para o futuro da nossa região”, assinalou.

Berto Messias não confirmou a eventual existência de mais de uma dezena de empresas no concurso, noticiada pelo Expresso, mas reforçou que a estratégia espacial é de “especial importância” para o Governo dos Açores no presente e no futuro, e tem havido um “grande empenho” na “consolidação e construção” do ‘cluster’ espacial no arquipélago.

O Governo de Portugal e o Governo dos Açores apresentaram no fim de setembro um concurso aberto a organizações de “todo o mundo” para a criação de um porto espacial na ilha de Santa Maria que permita o lançamento de microssatélites.

A consulta internacional, que decorre até 31 de outubro, pretende analisar o interesse deste projeto junto de parceiros internacionais.

O concurso é lançado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e tem o apoio técnico da Agência Espacial Europeia (ESA).