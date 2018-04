Acervo do Café quer chegar a todos os portugueses da Suíça

Manuel Guedes é o homem que lançou a ideia Acervo do Café. Uma coleção que, como o seu nome indica, foca-se no café e é materializada por peças que contam a sua história desde os tempos mais remotos até aos dias de hoje e de uma forma única.

Ao aceder a uma exposição desta natureza o visitante fica espantado com a antiguidade de determinadas peças e com a variedade conseguida.

“A plena satisfação do colecionador é alcançada quando os sorrisos se estampam nos rostos e a surpresa surge com as curiosidades partilhadas”, explicou ao BOM DIA Manuel Guedes.

Manuel Guedes quis alargar o horizonte do Acervo do Café e assinou, no passado dia 14 de abril, um protocolo de cooperação com a Associação de Apoio à Comunidade Portuguesa. Durante os 12 meses de validade do acordo, “é esperado, por ambas as partes, conseguirem levar a nostalgia, a alma e, principalmente, a cultura do café à comunidade portuguesa na Suíça”, afirma Guedes

“Alicerçada por uma sólida estrutura e reconhecidamente bem orientada, esta será também uma oportunidade para o Acervo do Café almejar outros patamares quanto aos seus objetivos, já que poderá aceder a inúmeros incentivos e parcerias”, explicou Manuel Guedes, completando que o epicentro da ação será inicialmente Zurique, mas “com ambição e competência será de imaginar o abranger da totalidade do território suíço”.