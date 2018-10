Academias do bacalhau de todo o mundo juntam-se em congresso

O 47º Congresso Mundial das Academias do Bacalhau começa no dia 17 de outubro em Joanesburgo, África do Sul. Trata-se de uma edição especialmente importante desta reunião magna das academias de todo o planeta pois a primeira academia comemora 50 anos.

A Academia do Bacalhau de Joanesburgo, fundada em 10 de junho de 1968, é a primeira estrutura deste género, tendo estado na origem de muitas outras, “merecendo por isso o título de academia-mãe”, explicou ao BOM DIA, o presidente José Contente.

As cerimónias de celebração dos 50 anos da academia de Joanesburgo e do congresso iniciam-se dia 17 de outubro com um torneio de golfe, iniciando-se os trabalhos para os congressistas no dia seguinte.

Os congressistas, vindos de todo o mundo, além de se encontrarem e debaterem assuntos do interesse das academias, vão visitar em vários grupos estruturas sociais, tais como o Lar Rainha Santa Isabel, ou pontos históricos da África do Sul, como a mina de ouro de Gold Reef City.

Os trabalhos do congresso terminam no dia 20 de outubro com um jantar de gala que contará com a presença de entidades oficiais a confirmar.

No domingo os congressistas visitam o Soweto, bairro da cidade de Pretória, assim como a sede do governo sul-africano.

O BOM DIA acompanha o 47º Congresso Mundial das Academias do Bacalhau e os 50 anos da fundação das academias com o apoio da Riberalves.