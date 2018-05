Abertura de consulado em Cantão é questão de dias afirma Embaixador

A abertura do consulado em Cantão, a terceira maior cidade da China, “é literalmente uma questão de dias”, afirmou esta terça-feira o embaixador de Portugal em Pequim, José Augusto Duarte.

“Temos todas as autorizações e já estão pessoas a trabalhar lá dentro”, anunciou o embaixador, durante uma conversa com os jornalistas, na residência oficial do cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong.

Trata-se do terceiro consulado de Portugal na China, depois de Macau, Pequim e Xangai, e terá como área de jurisdição as províncias de Guangdong, Hainan, Hunan, Fujian e a região autónoma de Guangxi.

Questionado sobre a possibilidade de abrirem mais consulados na China, o embaixador declarou não haver “para já” essa hipótese.

“Eu sinceramente adoraria que Portugal tivesse mais consulados em mais cidades”, disse.

“Mais importante do que abrir mais consulados, é dotar as embaixadas que já temos com todos os meios necessários”, ou seja, “mais recursos humanos e materiais”, sublinhou.

Portugal conta ainda com nove centros de emissão de vistos na China, distribuídos pelas cidades de Pequim, Xangai, Hangzhou, Nanjing, Chengdu, Shenyang, Wuhan, Fuzhou e Cantão, e um consulado-geral em Macau, região administrativa especial chinesa, administrada por Portugal até 20 de dezembro de 1999.

Localizado a cerca de 150 quilómetros de Macau, Cantão é a capital da província de Guangdong, no sul da China.

Com quase 110 milhões de habitantes, Guandong é a província chinesa que mais exporta e foi a primeira a beneficiar da política de reforma e abertura adotada pelo país no final dos anos 1970, contando com três das seis Zonas Económicas Especiais da China: Shenzhen, Shantou e Zhuhai.

Segunda maior economia mundial, a seguir aos Estados Unidos, a China tornou-se, nos últimos anos, um dos principais investidores em Portugal, comprando participações em grandes empresas das áreas da energia, seguros, saúde e banca, enquanto centenas de particulares chineses compraram casa em Portugal através dos chamados vistos ‘gold’.

Em 2017, o número de chineses que visitaram Portugal cresceu 40,7%, para 256.735, segundo dados oficiais.

José Augusto Duarte, que tomou posse como embaixador em Pequim, em janeiro, encontra-se em Macau para conhecer “os principais interlocutores” da região, numa visita que incluiu uma reunião com o chefe do executivo de Macau, Chui Sai On.

O embaixador encontrou-se ainda com os conselheiros das comunidades portuguesas, associações portuguesas e de matriz portuguesa, a secretária-geral do Fórum Macau, Xu Yingzhen, representantes da câmara de comércio luso-chinesa, empresários locais, entre outros.