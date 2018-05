Abertas as inscrições para aprender música em português no Luxemburgo

As inscrições para o ano 2018/2019 na Luso Academy. A academia leciona guitarra, piano, violino e viola d’arco.

Todos os alunos pertencem também ao LusoEnsemble onde o repertório é unicamente lusófono.

A Luso Academy é uma escola de música lusófona que pretende divulgar e fomentar a língua portuguesa através de uma educação musical bilingue.

Todos os interessados em frequentar as aulas de música em Esch sur Alzette, no Luxemburgo, deverão realizar a inscrição online no website ou contatar a Luso Academy por e-mail, telefone (+352691899981) ou Facebook.