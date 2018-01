Quase todos os casais têm uma música

Com uma voz a cantar saudade amor e paixão

Ou outra chama qualquer

Que entretanto parece que se apagou

Mas quando a música toca

Nas cinzas aparece ainda o odor

Que os faz recordar momentos

Ternuras

Loucuras

Que os fez sentir ímpares

Num universo de cópias

Para nós

Não existe essa música

Gravada no álbum de um tempo

Definido

Para nós

A música é outra

E quando recordo os momentos

Fulgurantes

Que entretanto me fazem doer a saudade

Só oiço o sussurro do vento

O riso do mar em dias amenos

E no som dos teus passos

Um sorriso

Um leve sorriso

De felicidade

Paula Sá Carvalho, Janeiro de 2018