A minha prisão são estes bebés, diz Cristiano Ronaldo

Depois de Georgina Rodríguez ter partilhado uma imagem de Alana Martina a sorrir, foi a vez de Cristiano Ronaldo se mostrar um pai babado.

O internacional português não esconde o orgulho nos três filhos mais novos, os gémeos Eva e Mateo, de quase sete meses, e em Alana Martina, de quase dois. Numa publicação feita esta terça-feira nas redes sociais, Cristiano Ronaldo surge ao lado dos bebés, numa imagem ternurenta mas com um “quê” de provocatória.

“Estou PRESO a estes bebés lindos ah ah ah”, escreveu CR7 como legenda da imagem -que em apenas uma hora obteve 300 mil “gostos” e centenas de comentários -, num tom provocatório e fazendo referência à posição tomada pela responsável da Unidade Central de Coordenação do Tesouro espanhol, que afirmou em tribunal que há contribuintes detidos por infrações fiscais menos graves do que as de Cristiano Ronaldo.

“Sinceramente, temos pessoas na prisão por terem deixado de pagar 125 000 euros” referiu Caridad Gómez Mourelo perante o especialista do tribunal na sessão de 7 de dezembro. A responsável terá também dito que “a falta de declaração” ao fisco do jogador português, com “taxas e juros de mora” representa uma “quantia importantíssima” e que Cristiano Ronaldo cometeu evasão fiscal de forma voluntária.