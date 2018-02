A manobra de Félix da Costa que está a correr mundo

O piloto português Félix da Costa foi este sábado protagonista de uma manobra no Grande Prémio de Fórmula E no Chile que lhe valeu uma ovação do público presente. O momento, captado em vídeo, já está a tornar-se viral.

Félix da Costa estava já na fase final da sua prova quando, na abordagem a uma das curvas mais difíceis na pista, na capital Santiago, foi obrigado a ir em frente.

Tudo indicava que o embate nos rails seria inevitável. Mas o piloto português utilizou toda a curta escapatória para recuperar o controlo do carro de uma forma, no mínimo, impressionante.

El momento en que el piloto portugués Felix Da Costa maniobró de manera notable para evitar un inminente choque en la Fórmula E. pic.twitter.com/9GsajOi3d0 — Emol Deportes (@Emol_Deportes) 3 février 2018

A corrida foi ganha pelo francês Jean-Eric Vergne, da Techeetah, com o seu companheiro de equipa, o alemão André Lotterer, a ficar no segundo lugar. Em terceiro ficou o suíço Sebastien Buemi. Félix da Costa pontuou, tendo ficado no nono lugar.