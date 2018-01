A magia das palavras: boas resoluções para o início do ano

O início de um novo ano traz-nos sempre uma lista de várias boas resoluções. Mas, quantas ficam pelo caminho à medida que o tempo passa… Um novo ano é uma viagem que começa e, durante essa viagem, quantas novas experiências!

Convido-vos a viajar comigo e a escrevermos juntos as páginas deste novo ano, através do mundo maravilhoso das palavras.

As palavras permitem-nos comunicar com os outros, compreendê-los e fazermo-nos compreender. Mas o seu poder mágico vai muito além da simples troca de palavras. Através das palavras, expressamos os nossos sentimentos e as nossas emoções, viajamos para além da imaginação, dando asas à nossa criatividade.

A vida é uma aprendizagem e, quando paramos de aprender, morremos. A aprendizagem acontece a cada momento. Falar com alguém que não conhecíamos antes dá-nos a oportunidade de aprender sobre novos pontos de vista e sob variadas perspectivas, pois é impossível nada aprendermos com essa troca de opiniões. Aprender é viver. Mas toda essa aprendizagem faz-se através da linguagem, através da magia das palavras.

Nunca prive as crianças do prazer das palavras, ofereça-lhes livros, conte-lhes estórias, e tudo isso desde a sua verde infância. Deixe-os maravilharem-se com as palavras que nos transmitem as lendas e os contos tradicionais e outras narrativas. Ajude-os a serem criativos, incentivando-os à leitura, porque a criatividade é uma dádiva que lhes proporcionará uma infância rica e inesquecível, fundando ao mesmo tempo os alicerces para uma vida futura cumulada de ensinamentos e experiências valiosas.

