A jogadora de futebol portuguesa que está a dar que falar

Jogava-se o quarto jogo de qualificação para o Mundial 2019 entre Portugal e Bélgica quando a internacional Jéssica Silva voltou a fazer das suas. Na partida em casa belga, a avançada do Levante protagonizou uma finta de cortar a respiração numa disputa pela bola com a camisola número 22 da equipa adversária, Laura Deloose. A jogada surpreendeu as atletas da Bélgica e até veio a resultar num pénalti que permitiu às portuguesas empatar o duelo pelos pés de Dolores Silva.

O momento aconteceu no último minuto do jogo, já no tempo de compensação, quando Portugal ia perdendo com as belgas por 1-0 com um golo marcado aos 91 minutos por Tine De Caigny. Em busca da igualdade, Jéssica Silva encaminhou a bola até um dos cantos do lado belga e enfrentou a defesa adversária.

A batalha terminou com a portuguesa de 23 anos, natural de Vila Nova de Milfontes, a chutar a bola entre as pernas de Laura Deloose — o chamado “túnel” na gíria futebolística.

A jogada conquistou a Internet, que nos últimos dias se rendeu aos pormenores técnicos de Jéssica Silva.