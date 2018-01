“A Fábrica de Nada” em Londres e Manchester

O realizador português Pedro Pinho está hoje e amanhã (25 e 26 de janeiro) no Reino Unido. O ICA exibe esta quinta-feira o filme “A Fábrica de Nada” seguida de conversa com o realizador. Dia 16 é a vez do HOME, em Manchester, receber Pedro Pinho para uma sessão de perguntas e respostas após a exibição do filme.

“A Fábrica de Nada” estreou-se em maio de 2017, no Festival de Cannes, onde venceu o prémio da crítica, a que se seguiu o prémio CineVision, em junho, em Munique, para melhor novo filme, o principal prémio do Festival de Cinema Europeu de Sevilha, em novembro, e o prémio especial do júri do festival de cinema de Turim, em dezembro.

Foi igualmente distinguido nos Prémios Fénix do cinema ibero-americano e nos festivais Duhok, no Iraque, e Miskolc, na Hungria, e foi selecionado para os festivais de Londres, Toronto e Jerusalém.

O filme de ficção, interpretado por atores e não atores, segue a vida de um grupo de operários que tentam segurar os postos de trabalho, através de uma solução de autogestão coletiva, e evitar, assim, o encerramento de uma fábrica.