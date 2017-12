A empresa portuguesa que só vende sapatos para fora

O calçado made in Portugal está na moda. Desde 2009, as vendas de sapatos portugueses nos mercados internacionais aumentaram cerca 60%. E a Pedro Almeida é uma das empresas que tem dado cartas lá fora, com o total da sua faturação proveniente da exportação, revela o Jornal de Negócios.

A empresa de Felgueiras deu os primeiros passos em 1995. Quando a empresa arrancou a sua atividade, os primeiros clientes que captou foram precisamente da América do Norte.

Durante os primeiros cinco anos de vida, a Pedro Almeida registou um crescimento constante das vendas nesse mercado. Depois do sucesso alcançado no mercado norte-americano, a empresa decidiu apostar na Europa, “atraindo novos clientes com a sua estrutura, já maior do que antes , e com um aumento significativo na qualidade e diversidade dos produtos desenvolvidos e produzidos”, como a própria empresa relembra.

Passados mais de 20 anos desde o seu nascimento, a Pedro Almeida tornou-se uma referência na indústria portuguesa do calçado, representando uma produção anual de aproximadamente um milhão de pares de sapatos vendidos em todo o mundo. Em 2017, a empresa teve a menção honrosa na categoria de Pequenas e Médias Empresas na área de Serviços dos Prémios Exportação e Internacionalização.