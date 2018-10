27% dos portugueses não vão ao dentista

No âmbito do Dia Mundial do Sorriso, que se assinala em 5 de outubro, dados do Barómetro Nacional de Saúde Oral revelam que “92% dos portugueses considera que um sorriso bonito é muito importante”. Contudo, “27,1% dos inquiridos nunca visitam o médico-dentista, ou apenas o fazem em caso de urgência”.

Como parte integrante de um estilo de vida saudável, a manutenção de uma boa saúde oral é fundamental para ter um sorriso bonito e harmonioso, principalmente tendo em mente que 68% da população tem falta de dentes. Hábitos adequados de higiene oral e consultas regulares com o seu médico dentista podem permitir corrigir situações como dentes lascados, manchas ou pigmentos ou espaçamento entre dentes.

“Hábitos de higiene oral adequados e consultas regulares com o seu médico dentista podem ajudar na consciencialização do paciente, nomeadamente no que diz respeito a alguns mitos sobre a saúde oral que persistem entre a sociedade”, refere João Caramês, diretor clínico do Instituto de Implantologia.

As visitas regulares ao médico-dentista são um fator determinante na promoção da saúde e prevenção de doenças orais, de forma a evitar tratamentos mais invasivos e dispendiosos. A manutenção dos tratamentos realizados e uma melhoria estética permitem um sorriso mais bonito e saudável ao longo do tempo.

A prevenção e as idas regulares ao dentista são fundamentais não só para cuidados regulares, bem como na prevenção de problemas de saúde mais graves.