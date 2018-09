26 milhões de euros mantêm Mourinho no Manchester

José Mourinho continua a viver momentos conturbados no Manchester United e em Inglaterra já se fala de uma possível rescisão de contrato. Porém, os responsáveis do clube não estão muito virados para tal hipótese, face ao alto valor que teriam de pagar de indemnização ao treinador português.

Trata-se de um valor astronómico, correspondente aos salários de Mourinho até final do seu contrato, em junho de 2020. Nada mais nada menos que 26 milhões de euros.

Vários meios de comunicação em Inglaterra garantem mesmo que é devido a este valor que Mourinho ainda continua no comando da equipa, pese as críticas à política de contratações e ao diferendo com vários jogadores do plantel, culminando com a recente eliminação da Taça da Liga.