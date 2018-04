2.500 euros mensais e tudo pago para viajar pelo mundo. Vamos?

Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Perú, Colômbia, Costa Rica, Portugal, Espanha, Holanda, Alemanha, República Checa, Grécia, Tailândia, Camboja, Malásia, Indonésia, Japão, Austrália e África do Sul. Estes são os vinte destinos da 2ª edição do World Life Experience, uma jornada mundial durante um ano, onde os participantes poderão conviver com diferentes culturas enquanto desenvolvem trabalho social em organizações não-governamentais locais.

Para todos os que anseiem viajar pelo mundo, contribuir para o planeta através de atitudes socialmente responsáveis e ambicionem colaborar na transformação social, este é o «melhor emprego do mundo». Cada participante na viagem receberá uma remuneração mensal de 2 500 euros, tendo asseguradas todas as despesas.

De acordo com António Dias, diretor-geral da World Life Experience «a primeira edição, já com dois meses de viagens e de tarefas efetivadas, está a ser um êxito e uma experiência de vida para o grupo de onze participantes.» Continua: «À medida que os participantes interagem com pessoas, dos lugares que vão percorrendo, consciencializam-se da diversidade social, ambiental e cultural que existe no mundo.»

Os candidatos deverão ter entre 21 e 39 anos de idade e cumprir um perfil concreto – ser responsável, empático, atencioso, tolerante, comunicativo, proativo, flexível, ter um nível intermédio de inglês e vontade de trabalhar em grupo. Os participantes da 2ª edição serão de diversas nacionalidades e irão partilhar a viagem nas redes sociais.

A estadia, em cada cidade, será de duas semanas e terá um programa orientado para o trabalho social, através da integração em organizações locais e uma componente de lazer com atividades turísticas. A World Life Experience garante que os 11 participantes da 2ª edição vão realizar a viagem entre 15 de janeiro e 27 de novembro de 2019. No terreno, 6 dias são para explorar cada cidade, outros 6 são para realizar trabalho voluntário com as organizações locais, mais 3 de descanso em cada destino.

Processo de seleção