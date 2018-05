Dijon: semana luso-francesa

No dia 19 de maio, teve início na Casa de Portugal de Dijon, a 21ª edição da Semana Cultural da União Luso-Francesa Europeia (ULFE).

Na cerimónia de inauguração do evento esteve presente o Cônsul Geral de Portugal em Lyon, Luís Brito Câmara, a Vice-Cônsul de Espanha, Laurence Kroubi, duas vereadoras do município de Dijon, Nathalie Koenders e Sladana Zivkovic, respetivamente a número dois e a número três na hierarquia da autarquia, em representação de François Rabsamen, Senador e Maire de Dijon, e Danielle Darfeuille, Conselheira, em representação do Senador François Sauvadet, Presidente Departamental da Côte d’Or.

Estiveram também presentes os lusodescendente José de Almeida, Maire de Longvic, localidade de 9 mil habitantes adjacente na parte sul de Dijon e Maria Araújo, acompanhada pela sua colega Monia El Kablilhadi ambas autarcas na cidade de Compiègne, cidade que como Dijon está geminada com a cidade portuguesa de Guimarães.

