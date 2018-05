Conhece Sabine?

Por trás de @saudalicious.sabine está Sabine, filha de pai holandês e mãe portuguesa. Sabine nasceu na Holanda mas todos os anos vai a Portugal visitar a família e passar alguns dias a Lisboa ou ao Algarve. Nestas 4 semanas por ano, sempre se sentiu em casa e nunca queria voltar para a Holanda.

De momento é psicóloga, ainda na Holanda.

No seu tempo livre adora cozinhar, praticar desporto e comer fora, seja ao almoço ou jantar. Está sempre a tentar aprender coisas novas, seja novas combinações de alimentos, novos desportos ou descobrir sítios novos para visitar!

Contudo, todos os dias sente saudades de Portugal. A comida, as pessoas, o clima, a maneira tão própria e única de viver. Não há sítio onde se sinta melhor do que em Portugal e faz de tudo para se sentir o mais próxima possível! Dai ter criado um blogue e uma conta Instagram onde tudo o que ama se junta: saúde, comida e Portugal.

Com esta conta pretende mostrar o que de mais bonito as nossas terras lusitanas têm, pelos seus olhos.

Se por um lado elege Lisboa como o seu local favorito (as vistas dos miradouros e o charme da cidade), Amiais de Baixo também está no seu coração pois é a vila onde a sua mãe nasceu e onde têm as suas melhores memórias em junção com a paz da bela natureza.

@saudalicious.sabine é mais uma história @portugalnomundo.

