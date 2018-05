15 coisas que só pode fazer no Porto

Subir a pontes, descer aos confins de um teatro para assistir a concertos, ter uma oferta tão grande (e boa) de sitios para comer francesinha que até dá para fazer disso um rali, perder-se numa oficina de barcos rabelos em miniatura: há coisas que só se fazem no Porto. Se acha que já fez de tudo por cá, guarde esta lista com 15 programas e locais que, se calhar, ainda não experimentou, explica a TimeOut.

Passear no maior parque urbano do país

Falamos do Parque da Cidade, pois claro. Os 83 hectares e a frente de mar tornam-no especial. É o sítio certo para fazer jogging mas também para um piquenique ou uma simples pausa ecológica. Tem ainda o Soundwich, ideal para refeições ligeiras idealizadas por chefs, e um núcleo rural onde aos sábados de manhã se realizam feiras de produtos biológicos.

Ver concertos debaixo do palco de um teatro

O Understage é a sala de concertos do Rivoli e fica por baixo do auditório principal. A Lovers & Lollypops, a Amplificasom e a Matéria Prima levam até lá bandas nacionais e internacionais.

Fazer um rali de francesinhas

Bem se sabe que há francesinhas noutros pontos do país, mas nada bate o Porto em quantidade – e, vamos ser sérios, em qualidade. Assim de rompante, aqui tem alguns sítios onde vale a pena picar o ponto: Café Santiago, Bufete Fase, Lado B, Cervejaria Brasão, Yuko Tavern, Barcarola Café, Capa Negra, Cufra, Cervejaria Galiza, Locanda, A Regaleira, Tappas Caffé.

Mergulhar numa piscina de água salgada desenhada por Álvaro Siza Vieira

Não há nada igual às Piscinas das Marés, na praia de Leça. Classificadas como Monumento Nacional desde 2011, estas piscinas abriram nos finais dos anos 1960 e são de acesso público.

Ver miúdos a saltar para o rio da Ponte Luís I

É um clássico da Ribeira, filmado mais do que uma vez por Manoel de Oliveira. Os miúdos posicionam-se do lado exterior da ponte, benzem-se e saltam para água, de uma altura que ronda os 17 metros.

Entrar numa oficina de barcos rabelos em miniatura

Os Barcos Náná, no Muro dos Bacalhoeiros, são daquelas paragens obrigatórias para qualquer portuense que se preze. O senhor Fernando continua uma tradição de família e tem à venda vários exemplares.

Ver uma pintura de um seguidor de Hieronymus Bosch

Chama-se “Visão de Tondale”, está na Fundação Maria Isabel Guerra Junqueiro e Luís Pinto de Mesquita Carvalho e é uma pintura decalcada do “Jardim das Delícias” de Bosch. Já foi referida em vários estudos internacionais recentes da obra do artista

Ver uma exposição permanente de cenografia

A exposição Noites Brancas reúne cenografias de algumas produções próprias do Teatro Nacional São João e está no Mosteiro de S. Bento da Vitória.

Ir à edição portuguesa do Primavera Sound

Nascido e criado em Barcelona, é um dos festivais de música mais amados e concorridos da Europa. Em 2012 o Porto foi a cidade escolhida para receber a primeira e única extensão do festival fora da sua terra natal.

Subir à Ponte da Arrábida

Desde 2016 que o arco da Ponte da Arrábida se tornou o único na Europa aberto a visitantes, cortesia da empresa Porto Bridge Climb. São 262 degraus a 65 metros acima do rio e uma vista de tirar o fôlego. Não se preocupe que vai acompanhado de um guia e com vários equipamentos de segurança.

Passear num viveiro de plantas aromáticas, medicinais e condimentares

Chama-se Cantinho das Aromáticas, fica em Gaia e qualquer pessoa pode visitar, à borla, os 2,5 hectares da propriedade. No final abasteça-se na loja.

Ir ao Museu Futebol Clube do Porto by BMG

Lá dentro estão três séculos de história e troféus únicos, como a Taça Intercontinental, a Taça UEFA ou a Supertaça Europeia.

Conhecer a primeira igreja baptista do país

Chama-se Tabernáculo Baptista, foi edificado entre 1913 e 1916, e fica na Rotunda Boavista.

Ver o frasco da primeira injecção de penicilina dada a um português

Em 1944, Fernando Ramôa escapou à morte e a filha ofereceu o frasco da salvação ao Museu da Farmácia do Porto.

Ter uma vista panorâmica da cidade no topo de uma igreja

A Igreja de Nossa Senhora da Conceição tem um dos miradouros com a cota mais elevada do Porto. Dele é possível observar uma extensa paisagem que abrange o centro da cidade, a foz do rio Douro, o Monte da Virgem em Gaia, a Praia do Cabedelo, a Serra de Valongo e o Monte de São Félix na Póvoa de Varzim.