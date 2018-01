10 marcas portuguesas na Bubble London

São 10 as marcas portuguesas que vão participar em mais uma edição da Bubble London, que irá decorrer este domingo e segunda-feira no Business Design Centre, em Londres.

Blake, Bo-Bell, Children’s Co, Chua, DOT, Dr. Kid, Just Lovely, Meia Pata, RAP e Phi Clothing são as 10 marcas que integram a comitiva portuguesa liderada pela Associação Selectiva Moda, que marcará presença na capital britânica. Todas elas apresentarão propostas de moda infantil para o outono/inverno.

A participação destas 10 empresas portuguesas no certame é uma iniciativa promovida pela Selectiva Moda e pela ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, que visa promover a internacionalização das empresas portuguesas da área da Moda. O projeto From Portugal é cofinanciado pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020.